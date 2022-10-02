Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahilde bulunan iş yerlerinin brandaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Ayrıca yine sahilde bulunan korkuluklara da zarar verildi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahilde bulunan iş yerlerinin brandaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Ayrıca yine sahilde bulunan korkuluklara da zarar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide sahil bölgesinde bulunan iş yerlerine gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu. Bıçaklarla iş yerlerinin brandaları kesildi. Ayrıca sahilde bulunan korkuluklara da zarar verildi. Birçok bölgede bulunan korkulukların bazı yerleri kırıldı.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmak için dükkana gelen esnaf ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Brandaların bıçakla kesildiğini ve korkulukların da birçok yerinin kırıldığını gören esnaf, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı.

Öte yandan, bıçakla iş yerlerinin brandalarının kesilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında bıçakla, boydan boya brandaların kesildiği görülüyor.