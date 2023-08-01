Adana’da toplumsal olaylara müdahale ve halkın yoğun olduğu sosyal alanlarda güvenliğin sağlanması için oluşturulan atlı polis birliği, yazın halkın yoğun olduğu Yumurtalık ilçesine kaydırılarak sahilde görev aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde 2 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görev yürütüyor. Ekipler, toplumsal olaylara etkin müdahale ile stat, spor salonu, konser alanı, park ve caddelerde görev alıyor. Atlı polisler bu çerçevede yazın çok yoğun olan Yumurtalık ilçesinde görevlendirildi. Atlı polisler yerli ve yabancı misafirlerin tatil yaptığı sahilde, güvenlik amacıyla, gün boyu devriye geziyor. Aralarında kadın polislerin de olduğu atlı devriye ekipleri, sahildeki tatilciler tarafından ilgi görüyor. Aşırı sıcak nedeniyle tatile gelenlerin tercih ettiği park ve bahçelerde de devriye görevi yürüten atlı polisler, başta çocuklar olmak üzere kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.