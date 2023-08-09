Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen sahil konserlerinin ilk gününde yerel sanatçı Demet Abaydın sahne aldı.

Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ’Sahil konserleri’ başladı. Konserlerin ilk gününde yerel sanatçı Demet Abaydın sahne aldı. Konserlere vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Abaydın söylediği bir birinden güzel şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Vatandaşlar da Abaydın’ın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eti.

Konserlerin Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.