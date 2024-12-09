Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Bayraklı ve Karşıyaka çocuk evlerinde kalan çocuklara yüzme eğitimi vermeye başladı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesindeki Bayraklı ve Karşıyaka çocuk evlerinde kalan, 5-16 yaş aralığındaki çocuklara hafta sonları yüzme eğitimi verilmeye başlandı. İlk etapta 15 çocukla başlayan yüzme eğitimi, aralıksız her hafta devam ettirilecek. Mayıs ayına kadar toplam 200 çocuğa eğitim verilmesi planlanan programda çocuklar için ayrıca deniz sevgisi ve denizcilik kültürüne ait bilgilerin verildiği eğitimler de düzenlenecek.