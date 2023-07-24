Mavi vatanın daimi bekçileri Sahil Güvenlik ekipleri Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da kıyıların korunmasının yanında açık denizde yaralanan veya rahatsızlanın vatandaşların tıbbi tahliyelerini de gerçekleştiriyor.

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında iki ayrı olayda özel teknede ve gezi teknesinde yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşlardan için yapılan yardım çağrısı sonrası iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknelerden alınarak kıyıda bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.