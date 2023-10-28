Kırklareli’nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar denize ‘100’ yazdılar.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar 100. yıl koreografisi yaptılar.

Çok sayıda balıkçı teknesi limandan çıkarak denizin açıklarında ‘100’ yazdılar. Daha sonra tekneler ay ve yıldız yaptılar.

Vali Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koreografide emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusu Demirköy Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer unsurlarımız ile İğneada ve Kıyıköy balıkçı barınağındaki teknelerimizle Mavi Vatan denizlerimizde yaşanıyor” dedi.