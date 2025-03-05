Sağlık Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında imzalanan "Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Manavgat’ta görev yapan 112 Acil Sağlık ve UMKE personeline eğitim verildi.

"Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığının konuşlandığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu’nda Sahil Güvenlik Manavgat Kolluk Destek Tim Komutanlığı Tim Komutanı Ast. Üst. Çvş. Samet Nuri Yılmaz tarafından 112 Acil Sağlık ve UMKE personeline bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından eğitime katılan personel Manavgat Irmağı’nda konuşlandırılan Sahil Güvenlik Botlarıyla Manavgat Irmağı’ndan denize açıldı.

Denizde ilk müdahale hakkında bilgilendirildiler

112 Acil Sağlık ve UMKE personeline botlarda bulunan ilk müdahale malzemeleri ve ırmakta ve denizde seyreden gemilerle ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan ya da tıbbi müdahalede geç kalınması durumunda kalıcı sağlık problemi oluşacağı değerlendirilen hasta ve yaralılar ile sağlık ekibinin en yakın sağlık kuruluşuna nakledilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Tim Komutanı Ast. Üst. Çvş. Samet Nuri Yılmaz, gerçekleştirilen eğitimle; acil durumlarda etkili ve koordineli müdahaleyi amaçlayarak sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirmesinin hedeflendiğini söyledi.