“Şu ana kadar helikopterlerimizle deprem bölgesinden toplam 49 vatandaşımızın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tıbbi tahliye faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Birlikte güçlüyüz.”

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde helikopterlerle deprem bölgesinden toplam 49 vatandaşın tahliye edildiğini açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başçavuş Özkaya ve annesi Yozgat’ta son yolcuğuna uğurlandı

Başçavuş Özkaya ve annesi Yozgat’ta son yolcuğuna uğurlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından deprem bölgesinden toplam 49 vatandaşın tahliye edildiği açıklandı.

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