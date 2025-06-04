Dünya Çevre Günü çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Livatya Limanı’nda gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmasında 600 kilogram katı atık çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerince yürütülen temizlik faaliyetinde, deniz dibinden plastik, metal ve cam gibi çeşitli atıklar çıkarıldı. Yapılan çalışma ile denizlerde meydana gelen katı atık kaynaklı çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında çevre bilincinin artırılması hedeflenirken, yetkililer vatandaşları doğayı ve denizleri koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Sahil Güvenlik ekipleri, bu tür faaliyetlerin farklı bölgelerde de sürdürüleceğini belirtti.