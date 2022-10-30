Sahil güvenlik botunu ziyaret eden ilçe sakinlerine komutanlık personelleri eşlik ettiler.

08.30 -17.30 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi ziyaret etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi.

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