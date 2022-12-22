Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Alkollü sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı

Alkollü sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı

Edinilen bilgiye göre, Sinop açıklarında dün akşam meydana gelen gemi yangını sırasında yanarak suya atladığı öğrenilen gemi kaptanı Mısır uyruklu Hüsam Sabit’i arama çalışmalarına giden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bot, saat O5.00 sıralarında Samsun’un Bafra ilçesi Fener Burnu’nda bulunan ırmak ağzı kayalıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayalıklara çıkan botta bulunan 3’ü asker, 2’si itfaiye görevlisi 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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