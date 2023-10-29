Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Muğla genelinde kutlamalar devam ediyor.
Her ilçede gerçekleştirilen değişik kutlama etkinliklerine bugün Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde görevli Sahil Güvenlik botları vatandaşların ziyaretine açılacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı, TCSG-101 botu Bodrum Limanında, TCSG-310 botu Marmaris Belediye İskelesinde, TCSG-911 botu Fethiye Şehir İskelesinde vatandaşların ziyaretine açılacak.