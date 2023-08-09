Söke Arama Kurtarma Derneği’nin dernek ofisi açılışı gerçekleştirildi Söke Arama Kurtarma Derneği’nin dernek ofisi açılışı gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik olarak plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahil güvenlik timlerince, 05-06 Ağustos tarihlerinde Aydın il genelinde bulunan özel plajlarda ve halk plajlarında hafta sonları 09.00-19.00 saatleri arasında, boğulma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Toplam 19 denetlemede, 790 vatandaş ve 24 cankurtaran, denizde can emniyeti ve boğulma olayları konularında bilgilendirildi.