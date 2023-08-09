Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik olarak plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahil güvenlik timlerince, 05-06 Ağustos tarihlerinde Aydın il genelinde bulunan özel plajlarda ve halk plajlarında hafta sonları 09.00-19.00 saatleri arasında, boğulma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Toplam 19 denetlemede, 790 vatandaş ve 24 cankurtaran, denizde can emniyeti ve boğulma olayları konularında bilgilendirildi.