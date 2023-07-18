Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’nda SG Albay Dr. Murat Sezgin görevini SG Binbaşı Tolga Coşkun’a devretti. Törene katılan Vali Ersin Yazıcı, SG Albay Dr. Murat Sezgin’in denizlerimiz ve sahillerimizin güvenliğini sağlayabilmek için üstün bir anlayışla başarılı işler çıkardığını belirterek Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı görevini devralan SG Binbaşı Tolga Coşkun’a yeni görevinde başarılar diledi.

Üstün görev anlayışla çok önemli görevleri yerine getirdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanı olarak atanan SG Albay Dr. Murat Sezgin ile Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı görevini devralan SG Binbaşı Tolga Coşkun’un konuşmalarının ardından söz alan Vali Yazıcı, devir teslim töreninde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’nın SG Albay Dr. Murat Sezgin komutasında denizlerimizin ve sahillerimizin huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için üstün görev anlayışla çok önemli görevleri yerine getirdiğini dile getirdi.

2 yıldır birçok başarılı çalışmaya imza attı

Antalya’ya vermiş olduğu hizmetlerden ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı SG Albay Dr. Murat Sezgin’e teşekkür eden Vali Yazıcı; “Mavi Vatanın güvenliği için denizlerimizde gece gündüz demeden, her türlü iklim ve koşulda üstün bir vazife anlayışı ile görev yapan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’mızda gerçekleştirilecek olan devir teslim töreni için bir araya geldik. SG Albay Dr. Murat Sezgin ile 2 yıllık görev süresi boyunca denizlerimizin ve sahillerimizin korunması noktasında çok başarılı işlere imza attık. Kendisine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Denizlerimizin ve sahillerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı görevini devralan SG Binbaşı Tolga Coşkun’a da yeni görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı; “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı görevine atanan SG Binbaşı Tolga Coşkun ile denizlerimizin ve sahillerimizin, huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız gece-gündüz demeden devam edecek. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Yazıcı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı görevini devralan SG Binbaşı Tolga Coşkun’a Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Forsu’nu takdim etti.