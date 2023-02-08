Sahil Güvelik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı tüm gayretimizle kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ediyoruz” denildi.

Sahil Güvelik Komutanlığı, deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ve sağlık ekiplerine teslim etmeye devam ettiklerini bildirdi.

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