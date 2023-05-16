Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezince 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri sahil bandında kitap okudu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezince 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahilde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve gençler katıldı.

Ardından Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Vali Mustafa Tutulmaz, “Ama size şunu açıkça ifade etmek isterim ki, okumadan kendi özgür düşüncenizi geliştirmeniz mümkün değil. Özgür düşüncenizi geliştirebilmeniz için, okumanız lazım. Her türlü kitabı okumanız lazım. Okuduktan sonra da siz olursunuz. Kitaplardan elde ettiğiniz bilgiler ve yorumlama gücünüzle kendinizi oluşturursunuz. Aklınızı kiraya vermemeniz için bundan sonra kendi özgürlüğünüzü kurabilmeniz için kitap okumanız gerek. İkincisi okuduğunuz zaman hem derslerinde başarılı olursunuz hem de bundan sonra ki hayatta başarılı olacaksınız hayatta başarılı olmanız demekte millete olan vatandaşlara olan topluma olan sorumluluğumuzu yerine getirmenizi sağlayacaktır. Okumayı muhakkak ihmal etmeyin. Google’dan elde edeceğiz cep telefonundan elde edeceğiniz bilgilerle kişisel gelişiminizi sağlayamazsınız. Kitaplara yakın olun. Bu çağlarda kitaplarla geçinin. Her kitabın size kattığı birşey olacaktır. Neyi seviyorsunuz onu okuyun. Fikir verebilme kendinizi daha iyi bir ortamda konumlandırabilmeniz açısından farklı fikirleri analiz etme ortaya çıkar. Analiz etmeden sürü misali birileri birşey dediğinde doğru kabul edilen çağda yaşıyoruz. Doğruyu araştırın ve doğruyu bulun” dedi.