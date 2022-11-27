“Sahil Bandı ve Kale Park İpekyolu’nu turizm açısından ihya edecek”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede hayata geçirilecek olan vizyon projelerin önümüzdeki yıl hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede hayata geçirilecek olan vizyon projelerin önümüzdeki yıl hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

Beraberindeki belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve AK Parti İpekyolu İlçe yönetimiyle birlikte ilçede hayata geçecek vizyon projeleri gezen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sahil Bandı projesi başta olmak üzere diğer projeler hakkında bilgi veren Aydın, “Evlendirme köşkü, 2 bin kişilik spor salonu, halk kütüphanesi, 60 kilometrelik imarlı yeni yol açılması, 100 bin metrekare BSK asfalt serimi, 8 kulvarlı ve tribünlü atletizm pisti, Kale Park, Selimbey Parkı gibi birçok projenin bir kısmı bu yıl, bir kısmı da önümüzdeki yıl hizmete geçecektir” dedi.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılacak olan Sahil Bandı projesi ile yerli ve yabancı turistlerin rahatça gezebilecekleri, dinlenebilecekleri, sosyal aktivitelerini yapabileceklerini bir alan olacağını belirten Aydın, “İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha fazla vakit geçirmesini sağlamak, tarihi Van Kalesinin hemen yanında bulunan ve ilçe sakinlerinin de Van Gölü sahilinde aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmak isteyen İpekyolu Belediyesi; kıyı şeridinde 3 kilometre uzunluğundaki ‘Sahil Bandı’ projesinin yapımına hızla devam ediyor. İlk etapta gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan bölgedeki 307 ahırın yıkımını gerçekleştiren İpekyolu Belediyesi, bataklık olan alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı. Proje alanında sosyal donatı alanları, 175 bin metrekarelik yeşil alan, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, kafe ve çocuk oyun bölümü, taş kafe restoran, futbol sahası, tenis kortu sahaları, basketbol sahası, okçuluk alanı, paintball sahası, biyolojik gölet alanları, süs havuzları, survivor parkuru, dinlenme ve yeşil alanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

“Sahil Bandı ve Kale Park İpekyolu’nu turizm açısından ihya edecek”

Projenin kentin gelişmesine ve turizme de hizmet edeceğini ifade eden Aydın, "Eski Van Şehri’nin canlanmasıyla birlikte birçok turist buraya gelecek. Başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için burası bir destinasyon olacak. İran’dan birçok turist ilimize geliyor. 30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Bataklık bir alanda çalışma yapmak zor. Bunların tamamını alt ve üstyapısını, yolunu, elektriğini, mekaniğini, sulamasını en ince ayrıntısına kadar düşündük” diye konuştu.

‘Marka bir İpekyolu inşa etmenin gayretinde olduklarının altını çizen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “Evlendirme Köşkü projemiz evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından nikâh törenlerinin yapılabilmesi için projelendirilen Evlendirme Köşkü, Van’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Düğün yapmak isteyen çiftlerin nikâh törenlerinde tüm gereksinimlerini karşılayacak olan projenin, yılsonunda hizmete sunulması hedefleniyor. İnsanların hayatlarını birleştirdikleri nezih ve kullanışlı bir mekan inşa ediyoruz” dedi.

“8 kulvarlı atletizm pisti, bu yıl hizmete girecek”

8 kulvarlı pist ile bin kişilik yarı kapalı tribünün Yalı Mahallesi’nde hizmete gireceğini ifade eden Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“İlçemizde spora ilgi duyan gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri yönünde büyük bir imkan sunmuş olacağız. Sportif aktivitelerin kesintisiz yapılacağı bu alanlarda 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz faydalanabilecek. Bu projenin içerisinde 1 adet sırıkla atlama alanı, 2 adet uzun 3 adım atlama alanı, 2 adet disk ve çekiç atma alanı, 2 adet gülle atma alanı, 1 adet su engelli atlama alanı, 1 adet cirit atma alanı ve bin koltuklu tribün yer alacak. Projemizi bu yıl sonunda hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Bunun yanında yol yapım çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım ve drenaj yapım işi sezon boyunca titizlikle yürütüldü. İlçeye toplamda 45 kilometrelik yeni imarlı yollar kazandırıldı. İlçe sınırlarında bulunan 50 mahallenin tamamında asfalt kaplama, kilit parke taşı imalatı ve yeni açılan yollar halkın hizmetine sunuldu. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”