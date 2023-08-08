Manisa’nın Gördes ilçesinde düğünlerde atıyla beraber “gelin alması” yapan at bakıcısı, düğün sırasında atıyla karşılıklı harmandalı oynadı. O anları büyük bir keyifle izleyen vatandaşları cep telefonlarına sarıldı.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde düğünlerin vazgeçilmez gelenekleri yaşatılmaya devam ediliyor. Özel olarak yetiştirilen atlarla kız evine gelen erkek tarafı burada oyunlar oynayarak gelini evden alıp, nikahın kıyılacağı alana geçiliyor. Ata binen gelin nikahın kıyılacağı alanda indikten sonra oyunlar oynanmaya da devam ediliyor.

Mahallede İlayda-Mehmet Can çiftçinin düğünleri de atlı gelenekle beraber bir hayli ilginç görüntülere sahne oldu. Gelin alma geleneğinin sona ermesinin ardından at sahibi Mustafa Yalvaç, atından inerek karşılıklı harmandalı oynadı. Çeşitli örtülerle süslenen atın sahibi Mustafa Yalvaç karşısında sergilediği oyun figürleri izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Büyük bir ilgiyle izlenen oyunun ardından Mustafa Yalvaç, sıcaklayan atını suyla serinletmeyi de ihmal etmedi.

Atına çocuk gibi baktığını söyleyen Yalvaç, “Atıma çocuk gibi davranıp severim, ona şeker veririm tımarını ederim. Hayvanı Akhisar’dan yeni aldım. Babadan geliyor bu meslek. 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Düğünlere, gelin almalarına, cirit şenliklerine gidiyorum. Her hayvan öğrenmez bunu” dedi.