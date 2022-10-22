Antalya’nın Serik ilçesinde gebe bir koyun, düştüğü kanalizasyonda sahibiyle gezen köpek tarafından bulundu. Köpeğin hareketlerinden şüphelenen sahibi kanalizasyon bacasında koyunu görünce itfaiyeye haber verdi. Gebe koyun olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde gebe bir koyun, düştüğü kanalizasyonda sahibiyle gezen köpek tarafından bulundu. Köpeğin hareketlerinden şüphelenen sahibi kanalizasyon bacasında koyunu görünce itfaiyeye haber verdi. Gebe koyun olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Köpeğiyle birlikte sokakta gezmeye çıkan yabancı uyruklu Nadejda Costenega, bir süre sonra köpeğinin kanalizasyon bacasının yanından ayrılmamasından şüphelendi. Çukura doğru eğilip bakan kadın içeride koyun olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye polis ekipleri yaptığı incelemede içeride bir koyunun olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri koyunu düştüğü yerden yarım saatlik bir çalışmayla çıkardı. Ekipler çalışırken köpeğin ise koyunun yanı başından ayrılmadığı görüldü. Gebe olduğu belirlenen koyun sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi Nadejda Costenega, "Koyunu köpek buldu. Köpeğim, koyunun bulunduğu yerden ayrılmak istemedi. Sonra baktık aşağıda koyun var bizde arkadaşımla beraber itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlarda gelip kurtardı” dedi.