Eskişehir’de sahibinin kucağında şehrin cadde ve sokaklarını gezen Boncuk isimli kedinin halleri çevrenin yoğun ilgisine neden oluyor.

Eskişehir’de yaşayan bir kadın, 3 yıl önce yavruyken sahiplendiği ve Boncuk ismini verdiği kedisi ile kenti dolaşıyor. Sahibi fatura yatırmaktan alışverişe kadar dışarıda olan bütün işlerine Boncuk’u da götürüyor. 3 yaşındaki kedisini omzunu almadan dışarıya adeta adım atmayan kadın, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalıyor. Kucaktan inmeyen kedinin bakımlı ve temiz görünümüyle de dikkat çekiyor.