Eskişehir’de sahibinin kucağında şehrin cadde ve sokaklarını gezen Boncuk isimli kedinin halleri çevrenin yoğun ilgisine neden oluyor.

Enkaza dönen kentte kaybolan köpeğini arıyor, bulana ödül var Enkaza dönen kentte kaybolan köpeğini arıyor, bulana ödül var

Eskişehir’de yaşayan bir kadın, 3 yıl önce yavruyken sahiplendiği ve Boncuk ismini verdiği kedisi ile kenti dolaşıyor. Sahibi fatura yatırmaktan alışverişe kadar dışarıda olan bütün işlerine Boncuk’u da götürüyor. 3 yaşındaki kedisini omzunu almadan dışarıya adeta adım atmayan kadın, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalıyor. Kucaktan inmeyen kedinin bakımlı ve temiz görünümüyle de dikkat çekiyor.