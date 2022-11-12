Aksaray’da kendisine ait müştemilatın demir korkuluklara kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımların yün yastığa düşmesi sonucu çıkan yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Aksaray’da kendisine ait müştemilatın demir korkuluklara kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımların yün yastığa düşmesi sonucu çıkan yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hürriyet Mahallesi 4777 Sokak’ta bulunan bir inşaatın müştemilatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta bekçilik yapan M.S. (70) kendisine ait müştemilatta pencere ve kapılara demir korkuluk yaparken kaynak yaptığı demiri yün yastıkların üzerine düşürdü. Yün yastıkların kısa sürede alev almasıyla yangın çıktı. Panikle müştemilattaki tüpü dışarıya çıkaran yaşlı adam durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Duvarı yıkılan müştemilatta çıkan yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları tamamlandı. Tamamen kül olan müştemilat ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.