Artvin’in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi’nde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 üniversite öğrencisi Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kars Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören 48 öğrenci, hafta sonu özel bir tur firması aracılığıyla Batum’a gezi düzenledi. Ancak dönüş yolunda, Şavşat ile Kars arasında bulunan Sahara Dağı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs kara saplanarak ilerleyemedi. Mahsur kalan öğrencilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen ŞAKUT ekipleri, bölgeye arazi araçlarıyla ulaştı. Zorlu şartlarda yapılan kurtarma çalışması sonucunda, öğrenciler güvenli bir şekilde otobüsten tahliye edilerek bölgedeki Karayolları Misafirhanesi’ne yerleştirildi.

Yetkililer, kış aylarında bu güzergâhı kullanacak olan sürücülere araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.