4. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali çerçevesinde düzenlenen "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Standartların Sağlanabilmesi için Gerekli Çözüm Yolları" konulu panelde konuşan Sahan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, "Standartlaşma lezzette değil hizmette olur" dedi.

4. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali çerçevesinde düzenlenen "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Standartların Sağlanabilmesi için Gerekli Çözüm Yolları" konulu panelde konuşan Sahan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, "Standartlaşma lezzette değil hizmette olur" dedi.

Müge Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panele Sahan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, "Lezzette standart olmaz. Ama hizmette olur" diyen Öztan, başta restoranlar olmak üzere her işletmenin bir psikolog çalıştırması gerektiğini ifade etti.

"Her işletme bir psikolog çalıştırmalı"

Lezzette standardın olmadığını ama hizmette olduğunu vurgulayan Öztan, başta restoranlar olmak üzere her işletmenin bir psikolog çalıştırması gerektiğini ifade etti. Öztan, "Çalışanın motivasyonu ve psikolojisi çok önemli. Motivasyonu düşük, psikolojisi bozuk bir çalışanın müşteriye nasıl hizmet edeceğini düşünebiliyor musunuz? Müşteri bir kül tablası istese, motivasyonu bozuk çalışan kül tablasını masaya vurur. Müşteri de, ’Yemek yemeye mi geldik, yoksa dayak yemeye mi?’ der. Bunları yaşamamak için mutlaka her müessese bir psikolog çalıştırmalı. İşe alımlarda ve işten çıkarmalarda da psikolog çok önemli" dedi.

“Dünyanın en zor işini yapıyoruz”

Öztan, "Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Çalışanların önemli bölümü vasıfsız. Bu çalışanlarla vasıflı insanlara hizmet veriyorsunuz. Onun için işimiz çok zor. Sen her gün 50 yaşındaki insana tırnağını uzat diyemezsin. Bizim işletmelerde manikürcü çalıştırıyoruz. Haftada bir gün geliyor. Kontrollerini yapıyor. Mantar vs. gibi bir hastalık varsa tedbir alıyor. Eğitim çok önemli. Eğitimli eleman çalıştırmak gerek. Ve hizmet içi eğitime önem vermek gerek. İnsana yatırım yapmak gerek” şeklinde konuştu.

“Her şehrin milli takımı oluşturulmalı”

Öztan, “Biz lezzet standartlarını sağlayamayız ama reçete standartlarını sağlayabiliriz. Bakın ister Gaziantep mutfağı olsun, isterse de başka bir ilin mutfağı. Hiçbir kimse ben Gaziantep mutfağını biliyorum diyemez. ’Bu Gaziantep yemeğidir’ diyebilmek için o yemeğin altına en az 15-20 tane imza istiyorum. Şehir milli takımı oluşturacaksınız, sonra da ülke milli takımı oluşturulacak. Ben Antep yemekleri ile ilgili kitap yazdım. Bir yemeğin yirmi farklı tarifi çıktı. Şimdi bunların hangisi Antep yemeğidir? Aslında hepsi Antep yemeğidir. Çünkü burada fark oluşturmak var. Mesela alinazik. Kimisi kuşbaşı ile, kimisi kıyma ile yapar. İkisini de bulamayan üzerine yağ döker. Bunun üçü de Antep yemeğidir" ifadelerini kullandı.

“Fatma şahin büyük başarılara imza atıyor”

4. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali çerçevesinde düzenlenen "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Standartların Sağlanabilmesi için Gerekli Çözüm Yolları" konulu panele panelist olarak katılan Tahir Tekin Öztan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in birçok alanda olduğu gibi gastronominin gelişmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi yönünde önemli projelere imza attığını ifade ederek, “Başarıların altında elbette önemli bir ekip ve büyük çaba ve gayretler bulunmakta. Bu anlamda bu büyük organizasyonun gerçekleşmesindeki özverili çaba ve gayretlerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemlerde alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.