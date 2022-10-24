Kayseri Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda oynanan Süper Amatör Küme karşılaşmaları elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 15 dakika durdu.

Kayseri Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda oynanan Süper Amatör Küme karşılaşmaları elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 15 dakika durdu.

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 7. haftasında B Grubu’nda oynanan Erciyes Esen Makina - Akkışlaspor ve 1. Amatör Küme C Grubu’nda oynanan Demirspor - Palasspor arasında oynanan karşılaşmaların 60. dakikasında sahalarda elektrik kesintisi yaşandı.

17.00’da başlayan karşılaşmaların ilk yarısının sonlarında stadın ışıklandırmaları açıldı. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha’da Erciyes Esen Makine, Akkışla karşısında 1-0 önde, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da ise Demirspor - Palas karşılaşması 1-1’lik eşitlikle devam ederken karşılaşmaların 60. dakikasında elektrik kesintisi yaşandı. Stat ve çevresinde yaşanan kesinti sonrası maçın hakemleri ve takımlar soyunma odasına geçti.

Futbol İl Tertip Komitesi’nin irtibata geçmesi üzerine Elektrik Şirketi’ne bağlı ekipler geldi ve trafoda arızayı giderdi. Stat ışıklandırmasının yanmasının ardından takımlar sahaya çıktı ve bu esnada ikinci bir elektrik kesintisi daha yaşandı.

Ekipler kısa sürede sorunu çözerken karşılaşmalar kaldığı yerden gecikmeli de olsa oynandı. Erciyes Esen Makine - Akkışla karşılaşması Esen Makine’nin 3-0, Demirspor - Palas maçı ise Palas’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.