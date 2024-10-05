Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları çerçevesinde sahada çalışan personele ’Anne Sütü Eğitimi’ verildi.

Verilen eğitimlerde, çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların daha bebekler dünyaya gelmeden başladığı ve doğumla birlikte artarak devam ettiği ifade edildi. Sağlıklı bir beslenmeye giden yolda atılması gereken ilk adımın anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunun altı çizildiği eğitimlerde, bebeklerin yaşamlarının ilk 6 ayında tek başına anne sütü ile beslenmelerinin önemi vurgulandı. Bebekler için gerekli tüm besinleri içeren, kolay hazmedilen ve bebekleri hastalıklardan koruyan anne sütünü yeteri kadar alan bebeklerin yapılan araştırmalarla ileri yaşlarda zeka testlerinde daha başarılı çıktığının tespit edildiği de açıklandı.

Verilen eğitimin ardından bilgilendirilen katılımcılara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bayraktar tarafından eğitim belgeleri verildi.