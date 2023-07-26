Türkiye’nin ve 2023 yılının en sıcak gününün yaşandığı Aydın’da zorunlu hizmetlerin aksamaması için sahada çalışan personel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile serinletildi. 45 derce sıcak altında çalışan belediye işçileri ayaklarına kadar servis edilen buz gibi su ile serinleyerek belediye hizmetlerine devam etti.

Yılın en sıcak günün yaşandığı Aydın’da bazı kurumlar güneş altında ve sahada çalışan personeline sıcaklık izni uygularken, bazı kurumlar da çalışanlarına serinletmek ve sıcağın etkisini azaltmak için çeşitli uygulamalara gitti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sahada çalışan personele gün boyu soğuk su servisi yaptırdı. Başkan Çerçioğlu’nun ince düşüncesi çalışanları memnun ederken işçiler, “Bize gönderilen soğuk su kadar, Başkanımızın bu ince düşüncesi bizim yüreklerimizi serinletti” diyerek Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.