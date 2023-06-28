Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yapımı tamamlanan Sahabe Camii’nde Kurban Bayramı namazı ile ilk namaz kılındı.

İftiraya uğrayanlar için sabrın, iftira atanlar için azabın sembolü, Samsat’ta medfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal külliyesinde yapımı tamamlanan, bölgenin en büyük camilerinden biri olan eserde, Kurban Bayramı namazı ile ilk namaz eda edildi.

Yaklaşık 5 bin kişilik camide kılınan namaza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından dua edilerek, külliyede incelemelerde bulunuldu.