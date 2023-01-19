Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık sanayi kümelenmesi olan "SAHA İstanbul", girişimci firmaları ve yatırımcıları bir araya getiriyor. 2 ay önce Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi seçildiğini belirten SAHA İstanbul Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Özçelik, "SAHA Girişim Programı çerçevesinde 2022 yılında pilot ölçekte 15 firmamızı destekledik. Programın temel maksadı; firmalarımızı yatırımcıya hazırlamak" dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık sanayi kümelenmesi olan "SAHA İstanbul", girişimci firmaları ve yatırımcıları bir araya getiriyor. 2 ay önce Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi seçildiğini belirten SAHA İstanbul Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Özçelik, "SAHA Girişim Programı çerçevesinde 2022 yılında pilot ölçekte 15 firmamızı destekledik. Programın temel maksadı; firmalarımızı yatırımcıya hazırlamak" dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık sanayi kümelenmesi olan "SAHA İstanbul", girişimci firmalara çeşitli eğitimler vererek yatırımcıları bir araya getiriyor. Aralarında ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, askeri tersaneler gibi ana yüklenicilerin de olduğu, 38 şehirden 911 firması ile Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesini ve savunma sanayi firmalarının tamamına yakınını bünyesinde topluyor. Bunun yanı sıra, SAHA İstanbul 24 üniversite ve tüm araştırma enstitülerini kapsayacak şekilde TSE ve TR-TEST gibi kamu kurum ve firmalarına da bünyesinde yer vererek, üniversite sanayi ve kamunun iş birliği içinde teknoloji geliştirme süreçleri için önemli bir platform oluşturuyor.

SAHA İstanbul’a üye olmak isteyen firmalarda iki şart aranıyor

SAHA İstanbul, Türkiye’de uzay endüstrisi alanında faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık sektörlerinde elde edilen başarıları uzaya da taşımak amacıyla firmaların yeteneklerini bir araya getirerek milli uzay endüstrinin ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştürüyor. 2 ay önce Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi seçilen SAHA İstanbul’a üye olmak isteyen firmalarda iki şart aranıyor. Bunlardan birincisi en az yüzde 55 oranında yerli olması, ikincisi ise sektöre yönelik üretim kapasitesinin olması.

Öte yandan, Saha Girişim Programı çerçevesinde 2022 yılında pilot ölçekte 15 firmaya eğitim, danışmanlık, mentorluk verildi. Girişimcilik programına, şirketini kurmuş prototip olsa da ürünü ortaya çıkmış ve mali destek arayan firmalar katılabiliyor.

SAHA İstanbul bünyesinde 38 şehirden 911 üye firmasının olduğunu ve 2 ay önce Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi olduklarını anlatan SAHA İstanbul Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Özçelik, "Savunma Uzay Kümelenmesi, ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi. 38 şehirden 911 üyesi, 24 üniversitesi ile ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı vermek istiyor. Bu alanda da 38 şehirden 911 üyemizle birlikte hem üniversite sanayi iş birliği anlamında hem girişimcilik anlamında bu sektöre özel olarak projeler üretiyor. 10 tane teknik komitesiyle, saha akademik programıyla , SAHA EXPO’suyla ve en son başladığımız saha girişim projesiyle. SAHA İstanbul’a üye olabilmek için temelde iki koşulumuz var. Bunlardan bir tanesi firmanın yüzde 55 oranında yerli olması ikincisi de üretim kapasitesinin olması. Arkadaşlarımız firmalarla gidip görüşmeler yapıyorlar, yerinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Uygun görülmesi halinde SAHA firması oluyor firmalarımız. Firmanın yüzde 55’inin yerli olması gerekiyor. Aslında mutlulukla şunu söyleyebilirim; biz 2 ay önce Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi olduk. Hatta bunu gururla Avrupa Kümeler Birliği toplantısında dile getirdik. Bundan da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"SAHA Girişim Programı çerçevesinde 2022 yılında pilot ölçekte 15 firmamızı destekledik"

SAHA Girişim Programı ile 2022 yılında 15 firmanın desteklendiğini belirten Özçelik, "Girişimcilik ekosistemine baktığımızda savunma uzay havacılık sektörünün girişimciler için oldukça zor olduğunu görüyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Yatırım ekosistemi daha çok yazılım firmalarını destekleme yönünde. Çünkü daha kısa sürede geri dönüş alabiliyorlar. Hatta bazı yatırım firmaları savunma sanayiini hiç desteklememe yönünde karar almış durumundalar. Fakat bir taraftan da baktığımız da bu sektörde yani savunma uzay havacılıkda girişimci firmalara ihtiyacımız var. SAHA İstanbul olarak bir program başlattık. SAHA Girişim Programı çerçevesinde 2022 yılında pilot ölçekte 15 firmamızı destekledik. Firmalarımıza eğitim, danışmanlık, mentorluk çerçevesinde bir hızlandırma programı veriyoruz. Bunları fikir aşamasında düşünmemek lazım. Çünkü fikir aşamasındaki girişimciler üniversitelerdeki kuluçka merkezleri, teknoparklar, teknokentler tarafından destekleniyor. Daha çok teknoparklardaki ileri aşama kuluçka girişimcilerini şirketini kurmuş ürünü ortaya çıkmış bir nevi zıplama tahtasındaki girişimci firmalarımızı desteklemek için bu programı başlattık. Programın temel maksadı; firmalarımıza vereceğimiz eğitimlerle, danışmanlıklarla, mentorluklarla onları yatırımcıya hazırlamak. Yatırımcı karşında hazır hale getirmek ve aldıkları destekle bu maddi olabilir ya da pazar desteği de olabilir hızlı bir şekilde büyümelerini sağlamak. Sektöre katkı vermelerini sağlamak" diye konuştu.

"1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı SAHA EXPO’da"

2024 düzenlenecek olan SAHA EXPO için hazırların devam ettiğini belirten Özçelik, "SAHA EXPO’yu 2 yılda bir düzenliyoruz. Bu alanda dünyadaki en büyük fuarlardan biri. Bu sende de yaklaşık bin firmasıyla 78 bin katılımcısıyla bunu göstermiş oldu. 2024 yılı için de hazırlıklarımız devam ediyor. Ekim ayında gerçekleşecek. Bu sene bizi çok sevindiren haberler oldu SAHA EXPO’da. Örnek vermek gerekirse, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace sadece SAHA EXPO için Türkiye’ye geldi. Aynı dönem İngiltere’de seçim vardı. Ona rağmen Türkiye’ye geldi. Bu aslında sadece SAHA EXPO’nun gücü değil ülkemizin savunma sanayiinde geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece kritik. Yerli firmalarımız yabancı firmalarımız hem ürünlerini sergilemek imkanı buldular hem birbirleri ile B2b yapma imkanına sahip oldular. Hem de yaklaşık 600 yabancı heyetle görüşme yapma imkanına sahip oldular. Yine mutlulukla söylüyorum ki açıklanan rakamlar böyle 1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı SAHA EXPO’da" ifadelerini kullandı.

Girişimcileri desteklemek için ellerinden geldiklerini söyleyen Özçelik, "Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Kar amacı gütmeyen bir kurumuz kümelenmeyiz. Bu anlamada başta üyelerimiz olmak üzere sektörü kalkındırmak üzere birtakım faaliyetlerimiz var. SAHA EXPO’dan bahsettik, bu firmalarımızın ihracatını artırmaya yönelik bir faaliyetimiz. Bizim firmalarımız üreticiler. Üretmeyi çok iyi biliyorlar ama yönetme noktasında bazı eksiklikleri olabiliyor. Bu çerçevede SAHA Akademimiz var. SAHA MBA programımız var, verdiğimiz teknik eğitimler var.

Sektörde girişimcilik ekosistemi yeteri kadar güçlü değil, bu savunma uzay havacılık olmasından dolayı yani ciddi bir altyapı gerektiriyor, ciddi bir ’knowhow’ gerektiriyor, ciddi bir iş birliği gerektiriyor. Maddi anlamda da aynı şekilde. En önemlisi de girişimcilerin ürünleri satabilmesi için B2C ürünler değil malum. İzne tabiler ya da direkt tek alıcı var karşı tarafta. Bu sektörde girişimcileri desteklemek için, ülkemize bu anlamda katkı sağlamak için yaptığımız programda saha girişim. Bütün bu alanlarda biz bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geldiği kadar ülkemize yardımcı olmaya çalışıyoruz.