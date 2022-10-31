Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Başarılı voleybolcu teklife ’Evet’ dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Başarılı voleybolcu teklife ’Evet’ dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 10. Grup’ta ikinci hafta geride kalırken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Düzce Voleybol’u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi. Maç sonunda Düzce Voleybol Takımı kaptanı Ayşe Gürel, sürpriz evlilik teklifi aldı. Ali Birinci, mücadele sonrası sahaya inerek dizlerinin üzerine çöktü. Tek taş yüzükle Ayşe Gürel’e evlilik teklifi eden Ali Birinci, ’evet’ cevabını alınca mutluluğu yüzüne yansıdı. İkili daha sonra mutluluk pozu verirken, Ayşe Gürel, "Hiç beklemiyordum. Maç sonrası birden sahaya atlayarak evlilik teklifi etti. Neye uğradığı şaşırdım, ardından sevindim. Onu çok seviyorum" dedi.