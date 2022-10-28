25 Ekim’de sadece profesyonellerin ziyaret edebildiği Saha EXPO son gününde vatandaşlar için kapılarını açtı. Vatandaşlar, fuarda sergilenen İHA, SİHA, makineli tüfekler ve roket gibi ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, fuara gelen vatandaşlar sergilenen ürünleri deneyimleme imkanı buldu.

25 Ekim’de sadece profesyonellerin ziyaret edebildiği Saha EXPO son gününde vatandaşlar için kapılarını açtı. Vatandaşlar, fuarda sergilenen İHA, SİHA, makineli tüfekler ve roket gibi ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, fuara gelen vatandaşlar sergilenen ürünleri deneyimleme imkanı buldu.

876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı,25 Ekim’de sadece profesyonellere kapılarını açmasının ardından son gününde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Fuar, ilk üç gün boyunca firma yetkililerine ve milli savunma çalışanlarına açık olurken, 4’üncü gününde ise vatandaşlara açıldı. Fuar sabah saatlerinde erkenden gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda sergilenen İHA, SİHA, makineli tüfekler, ve roket gibi ürünler vatandaşların deneyimlerine sunuldu. Vatandaşlar sergilenen ürünlerle fotoğraf çektirirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Savunma sanayisini yakından takip ettiğini belirten katılımcı Hüseyin Özdemir, “Bence fuarı herkesin takip etmesi gerekiyor. Gurur duyucu bir durum. Düne kadar biz bunları hayal edemiyorduk. Eskiden biz gider alırdık şimdi ise yurt dışından geliyorlar. Bence dünya bizden korksun” şeklinde konuştu.

Fuarı gençler açısından çok iyi bulduğunu dile getiren katılımcı Efe Kaan Yıldırım, “Son 3 yıldır yarışmalara katılıyorum. Ufuk açma konusunda çok güzel bir ortam. Geleceğini bir şekilde planlamış oluyorsunuz. İleride savunma sanayi ve havacılık alanında çalışmak istiyorum” diye konuştu.

Ülkemiz adına böyle fuarların olmasının çok iyi olduğunu vurgulayan ziyaretçi, “Savunma sanayide iş olanağı sağlama konusunda çok başarılı. Savunma sanayii firmaları bizleri gururlandırıyor” dedi.

Türkiye’nin bu denli ilerlemesinden dolayı gururlu olduğunu ifade eden katılımcı Ahmet Berşan İğdeli, “İnşallah bu sergilenen ürünlerin daha da iyilerini göreceğiz. Bütün gücümüzle ülkemizi destekliyoruz. Sergilenen ürünleri deneyimlemek çok güzel bir duygu” dedi.

Savunma Sanayide yapılan teknolojileri gösteren bir fuar olduğunu belirten katılımcı Miray Daştan, “İlk defa burada canlı bir şekilde görüyorum. Deneyimlemek gerçekten çok güzel” açıklamasında bulundu.