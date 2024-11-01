Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerine ilk ulaşacakları noktanın aile hekimi olmasını arzuladıklarını belirterek, "Aile hekimlerimize güvenin" çağrısında bulundu. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile hekim başına düşen hasta sayısı 4 binden 3 bin 500'e çekildi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğiyle getirilen uygulamalara yönelik hekimlere ve topluma seslendi.

Bakan Memişoğlu yayımladığı videolu mesajda, sağlığın dünyanın en önemli hizmet sektörlerinden birisi olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanı olarak vatandaşlarımızdan bir isteğim var: Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeniz olduğunda aklınıza ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvenin!Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını, öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip… pic.twitter.com/lwVl0J7ZEx— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 1, 2024

Bakanlık olarak sürekli gelişen bir sağlık sistemi ve nitelikli bir hizmet sunumu amacıyla aile hekimliğini etkili ve verimli kılmak üzere bir süredir çalıştıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanı olarak vatandaşlarımızdan bir isteğim var: Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeniz olduğunda aklınıza ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvenin! Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını, öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım. Aile hekimlerimize güvendiğimi ve inandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler." çağrısında bulundu.

Aile hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, hekim başına düşen hasta sayısı 4 binden 3 bin 500'e indirildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ve sosyogelişmişlik düzeyi ücret listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz