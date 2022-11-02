Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Birimi Koordinatörlüğünde İl genelinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenli Eğitimi” düzenlendi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Birimi Koordinatörlüğünde İl genelinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenli Eğitimi” düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı eğitim salonunda düzenlenen eğitimde Dr. Mehmet Abdülkadir Çelik ve (A) sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tuğrul Dereli tarafından sağlık çalışanlarına verilen eğitimde özetle sağlık çalışanlarına çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, tahliye ve kurtarma, meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma prensipleri, iş yerlerinde oluşabilecek fiziksel-kimyasal-biyolojik ergonomik risk faktörleri konularında geniş çerçeveli olarak eğitim veriliyor.