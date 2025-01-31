Eskişehir'de sağlık yöneticileri ile buluşma öncesi Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ülke genelinde randevu bekleme oranlarının 6 ay öncesine göre yüzde 35-40 bandında azaldığını açıkladı.ESKİŞEHİR (İGFA)- Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Eskişehir Sağlık Yöneticileri Toplantısı için Eskişehir'e giden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ildeki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin il yöneticilerinden bilgi aldı.

Eskişehir Valiliği'ni de ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, randevu sistemi ve Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, randevu sistemi ve Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’ne ilişkin açıklamalarda bulundu:"Türkiye genelinde randevu bekleme oranlarımız 6 ay önceye göre yüzde 35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67’sine ilk 24 saat… pic.twitter.com/IIA4NrAj7y— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) January 31, 2025

Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye genelinde randevu bekleme oranlarının 6 ay önceye göre yüzde 35-40 bandında azaldığını belirterek, "79 branşımızdan 67’sine ilk 24 saat içinde randevu verebiliyoruz. Özel hastanelerle ilgili mevzuatı değiştirdik. Bütün sağlık tesislerimizin daha iyi hizmet vermesi için çalışıyoruz" dedi.