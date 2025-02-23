Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarlarında bir ay önce yapılan değişikliğe eşgüdüm için ekleme yapıldı. Bazı katılım payı tutarları güncellendi.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları güncellendi. Özellikle devlet ve vakıf üniversitelerinde muayene ücretleri 45 liradan 20 liraya düşürülürken, aile hekimi sevklerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Değişiklik tebliğine göre Sağık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca söz konusu tebliğde; "Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içind esağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar, özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve yüzde 50 oranında azaltılarka tahsil edilir" hükmü yer aldı.