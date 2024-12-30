Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sağlıkta dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ve yeni sistemin 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Dr. Arslan, "Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki entegrasyon, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Özellikle aile hekimlikleri ile devlet hastaneleri arasında geliştirilen dijital bağlantı sayesinde tüm tetkik süreçleri kolaylaşıyor" dedi.

Dr. Arslan, Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği bu sistemin aile hekimlerine INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep etme yetkisi verdiğini belirterek, "Hastalar artık hastaneye poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek. Sonuçlar ise doğrudan aile hekimlerinin ekranlarına düşecek. Bu sayede hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de aile hekimleriyle hastalar arasındaki bağ güçlenecek” diye konuştu.

Sinop’tan örnek uygulamalar

Dr. Arslan, Sinop’taki aile hekimliklerinin bu sisteme tam entegre olduğunu vurgulayarak, "Yenidoğan taramalarında, aile hekimlerimizin yönlendirdiği bebeklerimiz hastaneye hızlıca ulaşarak kalça ultrasonografisi gibi tetkiklerini sorunsuz şekilde yaptırabiliyor. Bu uygulama, ebeveynlerin işini kolaylaştırıyor ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bir başka örneği paylaşan Dr. Arslan, "Örneğin, kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşımız, aile hekimi tarafından düzenli kontrol için gerekli tetkiklere yönlendirildi. Bu sistem sayesinde, hastanede herhangi bir karışıklık olmadan işlemlerini hızla tamamladı ve sonuçlar aile hekimi ekranına anında düştü. Böylece hastamız hem zaman kaybetmedi hem de tedavi sürecinde önemli bir aksama yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Hastalara özel kontenjanlar ve yeni imkânlar

Aile hekimlerine, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden devlet hastanelerinden randevu alma yetkisi verilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın yeni entegrasyonuyla birlikte sadece aile hekimlerine kayıtlı hastalara özel kontenjanlar oluşturulacak. Dr. Arslan, "Sinop’ta bu özellik sayesinde devlet hastanelerine daha hızlı ulaşım sağlanacak" dedi.

Dr. Arslan, aile hekimlerinin hastalarını sevk ederken sisteme ekleyecekleri detaylı notlarla hastanedeki hekimlerin daha bilinçli tedavi uygulayabileceğini belirterek, "Bilgi paylaşımı çok daha hızlı ve şeffaf olacak" diye ekledi.

Sağlık bilgi sistemiyle geri bildirim ve danışmanlık

Sağlık Bakanlığı’nın dijital sağlık sistemiyle devlet hastaneleri, aile hekimlerinden gelen hastalarla ilgili geri bildirim notları oluşturabilecek. Aile hekimleri ise bu notları anında görebilecek. Dr. Arslan, "Bu özellikle kronik hastalıkları olan ya da uzun tedavi süreci gerektiren hastalarımız için büyük bir avantaj" şeklinde konuştu.

Sinop’ta danışmanlık hizmetleri büyük talep görüyor

Sinop’taki Sağlıklı Hayat Merkezi’ne olan ilgiyi de vurgulayan Dr. Arslan, "Psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi uzmanların bulunduğu merkezimizde Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği yeni sistemle birlikte hizmetler daha da etkili hale geldi. Vatandaşlarımız, aile hekimleri aracılığıyla bu merkezlerden kolayca randevu alabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği bu dijital entegrasyon, sadece Sinop için değil, tüm Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlığına daha kolay ve hızlı şekilde erişmesini sağlamak. Sinop olarak bu projede öncüyüz" diyerek sözlerini tamamladı.