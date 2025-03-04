Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yılda başlatılan dijital entegrasyon sistemiyle aile hekimlikleri, sağlıklı hayat merkezleri ve hastaneler arasında doğrudan veri paylaşımı sağlanırken, sağlık tesislerinin yöneticileri de sistemle ilgili iletişim ve koordinasyonu yerinde gözlemleyerek takip ediyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri Adapazarı ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlükleri ile aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Serdivan, Sapanca ve Hendek Devlet Hastanelerinin yöneticileri de ilçe sağlık müdürlükleri ve aile sağlığı merkezleri ile sağlıklı hayat merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bu çerçevede yapılan ziyaretlerle özellikle sağlık yöneticilerinin birinci basamaktan başlayarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında uygulamaya giren dijital entegrasyon sistemini saha çalışmalarıyla yakından görmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığının vatandaşların sağlık hizmetlerinde hız, erişebilirlik ve koordinasyonu artırmak amacıyla; aile hekimleri ve sağlıklı hayat merkezleriyle hastaneler arasında dijital entegrasyonu sağlaması kolaylıkları da beraberinde getiriyor. Aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebiliyor. Hastalar, poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini yaptırabiliyor ve sonuçlar doğrudan aile hekiminin ekranına düşüyor.

Laboratuvar istemleri için e-Nabız üzerinden benzersiz bir kod üretiliyor ve bu kodla hasta doğrudan tetkik birimlerine yönlendiriliyor. Aile hekimleri, MHRS sistemi üzerinden kendi hastalarına özel randevu kontenjanı oluşturabiliyor. Hastane hekimleri, aile hekimlerinden sevk edilen hastalar için muayene sonrası geri bildirim notu oluşturabiliyor, bu notlar iki taraflı olarak dijital ortamda görüntüleniyor.

Hastanelerdeki doktorlarda gerekli gördüklerinde hastalarını danışmanlık hizmetleri (diyetisyen, psikolog, fizyoterapist vb.) için Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirebiliyor. Danışmanlık hizmetlerine ait bilgi notları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden tüm basamaklardaki hekimler tarafından görüntüleniyor. Tüm tetkik sonuçları, hastalar tarafından e-Nabız profili üzerinden takip edilebiliyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli personel, hastaların son üç hekim bilgi notunu görüntüleyerek daha etkin danışmanlık hizmeti veriyor.