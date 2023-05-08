Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi bünyesinde yer alan sağlıklı yaşam ve zayıflama biriminde yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı zayıflama biriminde yalnızca beslenme programı oluşturulmadığını, kişinin hastalıklarına, vücut kitle endeksine ve yaşam biçimine özgü bir program belirlendiğini ifade eden Dr. Tünerir, programın aşamalarını şöyle anlattı:

“Buraya gelen danışanımızın önce Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent bey tarafından muayenesi yapılarak; metabolik bir hastalığı olup olmadığına, diyabet, insülin direnci, kalp damar hastalıkları olup olmadığına, kişinin kilo almasında bunların etkisi var mı diye bakılır. Sonrasında kişinin vücut analizi yapılarak yağ ve kas oranları not edilir ve aynı zamanda vücut ölçüleri de alınarak kişiye en uygun yağ yakma diyeti oluşturulur”

“Akupunktur hem sağlıklı kilo vermeyi hem de düzenli beslenmeyi destekliyor”

Danışanların böylece hem sağlığı hem de zayıflaması için gerekli beslenme şeklinin belirlendiğini belirten Dr. Tünerir, “Doktor hasta ile ilgili tüm verileri toplayarak kişiye özel bir zayıflama programı oluşturur. Programın içindeki fonksiyonel beslenme ile her hafta hasta takibi yapılarak verilen kiloların yağdan mı kaslardan mı yoksa sıvıdan mı verildiği kontrol edilir, burada kas kütlesinin azalmaması asıl hedefimiz. Beslenmenin düzenlenmesi ve irade kontrolünün sağlanmasının desteklenmesinde doktorumuz Akupunktur yöntemini uygulayarak kişinin bu sürece daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Akupunktur iştahı azaltarak hem sağlıklı kilo vermeyi hem de düzenli beslenmeyi destekliyor” diye konuştu.

Egzersiz, andulasyon, ozon terapi

Kilolu kişilerde bacaklarda diz çevresinde yağlanma olabildiğini dile getiren Tünerir, bunu eritmek için de selülit masajı ve G5 cihazı ile yapılan masajların uygulandığını, bu yöntemin aynı zamanda strese bağlı kilo alımlarını da önlediğini söyledi. Sağlıklı zayıflama biriminde kilo kaybının yanı sıra incelme ve sıkılaşma için de uygulamalarının bulunduğunu aktaran Dr. Tünerir, “Programda merkezimizde bulunan Hidroterapi havuzunda haftada 3 gün egzersiz bulunuyor. Böylece kişi kilo verirken aynı zamanda hareket ederek, daha sağlıklı ve sıkı bir vücuda sahip olabiliyor. Biliyorsunuz ki havuz içinde yapılan egzersizlerle daha kısa sürede daha çok kalori yakılabiliyor” dedi. Havuz içi egzersizlerin yanı sıra Sağlıklı Zayıflama Birimi’nde uygulanan andulasyon cihazı ile 1 veya 2 beden incelme sağlandığını da sözlerine ekleyen Dr. Türkan Tünerir, “Andulasyon cihazını 1 aylık programda haftada 3 gün uyguluyoruz, bu cihaz ödem atma ve incelme sağlıyor. Hastanın kalp damar sorunu yoksa haftada 3 gün 12 seans Ozon Sauna uygulaması yapıyoruz, hastamız bir kapsülün içine yatırılarak ozon veriliyor, hem cilt oksijenleniyor ve güzelleşiyor hem de zayıflama sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“3 ayda 12-15 kilo verme sağlanıyor”

Sağlıklı Zayıflama Birimi’ndeki bütüncül uygulamalarla yalnızca kilo kaybının hedeflenmediğini belirten Tünerir, şunları kaydetti:

“Kısıtlı kalori ile yapılan diyetler belli bir süre sonra yeme ataklarına, yeme bozukluklarına dönüşebiliyor. Burada klasik bir diyet programı değil, uzun vadede sağlıklı beslenmeyi öğreten bir program uyguluyoruz. Hastalarımızda genellikle zorlanmadan 3 ayda 12-15 kilo verme sağlanıyor ve aynı zamanda mevcut diğer hastalıklarının da tedavi olduğunu görüyoruz, kolesterolleri düşüyor, tansiyonları, şekerleri normal değerlere geliyor. Birlikte kullanılan, sağlıklı beslenme, akupunktur, andulasyon cihazı, havuz içi egzersizleri, ozon sauna, selülit masajı gibi uygulamalarla kişide kilo verirken sarkma olmuyor, aksine vücudu sıkılaşıyor, cildi güzelleşiyor, hatta kas yapısı da kuvvetleniyor ve dolayısıyla omurga sağlığı da düzenleniyor ve aslında bir tür yenilenme sağlanıyor. 3 aylık seanslar sonrasında kişi, vücudunun zindeleştiğini ağrılarının azaldığını kilo vermede zorlanmadığını ve daha dinç uyandığını anlatıyor”