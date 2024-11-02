Dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi ve kalp hastalıkları artık genç yaşlarda da görülmeye başlarken kalp krizi riskini artıran pek çok neden bulunuyor. Bu nedenlerin birinin de obezite olduğunu söyleyen Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Veli Gökçe, sağlıklı bir yaşam seçilerek kardiyovasküler hastalıklardan korunulabileceğine dikkat çekti.

Sağlık sistemlerinde en ucuz ve en acısız olan insanların hastalıklardan korunması olurken, tedavi yöntemleri korunmaktan daha riskli ve pahalı oluyor. Bu yüzden yaşam tarzı değişiklilerinin kardiyolojide çok daha önemli hale geldiğini vurgulayan Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Veli Gökçe, sağlıklı yaşayarak kalbi korumanın yollarını anlattı.

"Obezite kalbi tetikliyor"

Son günlerde genç yaşlarda görülen kalp krizi vakalarının daha çok arttığı biliniyor. Kalp krizinden korunmak için öncelikle obeziteden korunmak gerektiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Gökçe, obezitenin sadece kalp ve damar hastalıklarını değil, birçok kronik hastalığı tetiklediğini söyledi. Kalp sağlığı için Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Uzm. Dr. Veli Gökçe, sağlıksız beslenme ve paketli gıdaların kalbe iyi gelmediğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Özellikle organik gıdaların yerini alan paketli gıdaların tercih edilmesi arttıkça, kalp krizi vakalarının da artışı gözlemlenmektedir. Her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde tüketmek, paketli gıdalar yerine evde yapılan organik yiyecekleri tüketmek önemli. Kalp sağlığı için lifsiz ve rafine işlem görmüş gıdalar tercih edilmemelidir. Kalori, lif, vitamin ve mineral ihtiyacına uygun diyet uygulanmalıdır. Mümkün olduğunca hazır gıdalardan kaçınmak gerekir.”

Yanlış beslenmenin yanı sıra değişen yaşam şartlarının da kalbi etkilediğini açıklayan Uzm. Dr. Veli Gökçe, “Günlük yaşamın temposundan dolayı yaygınlaşan sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve alkol, tütün gibi kötü alışkanlıklar kalp krizi riskini artıran diğer önemli etkenlerdir. Teknolojik gelişmelerle beraber paketli gıdalara kolay ulaşım, lifsiz rafine işlem görmüş gıdalar ve bununla birlikte hareketsiz bir yaşamın getirdiği obezite, neredeyse bütün hastalıkların sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“30-45 dakika tempolu yürüyüşler en temel önerilerdir”

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli yapılan egzersizin de kalbi koruduğunu kaydeden Uzm. Dr. Veli Gökçe, “Egzersiz sadece kas iskelet sistemi değil kardiyak değerlerinin normalize olabilmesi için de önemlidir. Değişik öneriler olmakla birlikte günde 10 bin adım atmak veya 30-45 dakika tempolu yürüyüşler en temel önerilerdir. Tabii ki diğer sporlar ve kardiyo egzersizleri de yapılabilir” şeklinde konuştu.