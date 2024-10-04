Mersin’de, İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Gündelik hayatın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi teşvik etmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için gerçekleştirilen yürüyüş, Mersin İdmanyurdu Meydanı’ndan başladı. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Türk Kızılay gönüllülerinin da katıldığı bando eşliğinde sahil boyunca gerçekleştirilen yürüyüş, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sona erdi.

Bisikletlilerin de eşlik ettiği yürüyüş sonrası katılımcılara elma, meyve suyu, çerez gibi ikramlarda bulunuldu.