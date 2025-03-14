Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, obezite hastalarına cerrahi çözümler sunarak yaşam kalitelerini artırmaya devam ediyor. Diyet ve spor ile kilo veremeyen iki hasta, Obezite Haftası’nda sağlıklı bir yaşam için ilk adımı attı.

Günümüzde sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve stresin etkisiyle dünya çapında obezite oranları hızla artıyor. Obezite ile mücadelede modern tıbbın sunduğu çözümlerden biri olan obezite cerrahisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde hastalara başarıyla uygulanıyor.

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen kilo veremeyen K.U. ve H. K. fazla kilolarının yaşam kalitesini etkileyecek boyuta gelmesi üzerine Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyatı uygun bulunan iki hasta, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Hastalardan H.K.’ya metabolik cerrahinin yanı sıra safra kesesi ve mide fıtığı ameliyatı da oldu.

Hem sağlıklarına hem ideal kilolarına kavuşacaklar

Ameliyatları başarılı geçen iki hasta, rutin takiplerinin iyi gitmesi sonucu operasyondan 24 saat sonra taburcu edildi. Obezite Haftasında sağlıklı bir yaşama adım atan iki hasta, hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Pehlivan ve ekibine teşekkür eden hastalar, morbid obezite tedavisi olmak isteyen hastaların Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönül rahatlığı ile başvurabileceğini ifade etti.

Kalıcı ve uzun vadeli çözümler sunuyor

Obezitenin dünyada ve ülkemizde en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, obezite cerrahisinin kalıcı ve uzun vadeli çözümler sunduğunu belirtti. Hastaları multidisipliner bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyen Mevlüt Pehlivan, "Ameliyat ettiğimiz hastalardan birinin mide fıtığı ve safra kesesinde taş vardı. Metabolik ve bariatrik cerrahi yanı sıra eş zamanlı olarak kolesistektomi ve mide fıtığı onarımı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ameliyatlarının 24. saatindeyiz ve rutin takipleri iyi gittiği için hastalarımızı taburcu edeceğiz" dedi.

Obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranının sigaraya bağlı ölüm oranlarına yaklaştığına işaret eden Prof. Dr. Pehlivan, Genel Cerrahi Kliniği olarak obezite cerrahisi ile hastaların kilo vermesi ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarını azaltmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.