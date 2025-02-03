Özellikle son 25 yılda görülme sıklığı gittikçe artan kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıyla gelişen bir hastalık olarak tanımlanıyor. Erken teşhis sayesinde tedavisindeki başarı oranı ise günümüzde yüzde 90’lara ulaşmış durumda.

200’den fazla türü bulunan kanser, vücudun hemen her yerinde görülebiliyor ve farklı organları etkiliyor. Ortaya çıkmasında, genetik yatkınlık, çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve stres gibi faktörler etkin oluyor. Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, son yapılan araştırmaların her 10 kanser vakasından 4’ünün sağlıklı yaşam tarzı ile önlenebileceğini gösterdiğini söyleyerek şu bilgilere yer verdi:

"Sağlıklı yaşam önem kazanıyor

Kanserin gelimesinde birçok farklı etken rol oynar. Genetik yatkınlık, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, zararlı alışkanlıklar ve bağışıklık sisteminin durumu gibi unsurlar kanserin oluşmasında etkili olabilir. Ailede kanser öyküsü olan kişiler, bazı türlere yakalanma açısından daha yüksek risk taşıyabilir. Ancak bu, herkesin mutlaka kansere yakalanacağı anlamına gelmez. Yaşam tarzı seçimleri ve çevresel koşullar da kanser riskini önemli ölçüde etkiler.

Örneğin, sigara kullanımı akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi ve obezite gibi faktörler de kansere yol açabilir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalmak cilt kanserine neden olabilirken, bazı kimyasallara veya radyasyona uzun süre maruz kalmak da kanser riskini artırabilir.

Tedavi süreci her hastada değişiyor

Tedavi süreci, kanserin türüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Cerrahi müdahale, kanserli dokunun vücuttan alınmasını içerirken, kemoterapi ilaçlarla kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlar. Radyoterapi yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini hedef alırken, immünoterapi bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşmasına yardımcı olur.

Önlem almak kanserden koruyor

Kanserin tamamen önlenmesi her zaman mümkün olmasa da bazı önlemler almak, kansere yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak, güneş ışınlarından korunmak ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmadan yaptırmak kansere karşı en etkili önlemler arasında gelir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak da vücudu kanser gibi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirecektir.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Günümüzde kanser araştırmaları hızla ilerlemekte ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Erken teşhis, gelişmiş tedavi teknikleri ve kişiye özel tedavi yöntemleri sayesinde birçok kanser türünde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak en önemli nokta, kansere karşı bilinçli olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Vücudu iyi tanımak, olağandışı belirtileri dikkate almak ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek, kanserle mücadelede büyük bir fark oluşturabilir."