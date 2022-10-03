Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Yürüyüş Haftası çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Yürüyüş Haftası çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

Devrek "Rotamız Doğa" adlı yürüyüş grubu tarafından, kent sakinlerini hareketli yaşamaya teşvik etmek amacıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılanlar 30 bin adım atarak, yaklaşık 25 kilometre yürüdü. Etkinlik hakkında bilgi veren "Rotamız Doğa" yürüyüş grubu kurucusu Erkan Özdemir, bütün Zonguldaklıları hareketli yaşamaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması için düzenli hareketin önemli olduğunu işaret eden Özdemir, “Vücut düzgünlüğü, yorgunluğun azaltılması, kalp ritminin düzenlenmesi, damar direncini azaltarak kan basıncının düzenlenmesi, yüksek kan kolesterolünün azaltılması, obezitenin azaltılması, vücudun su, tuz, mineral dengesinin sağlanması ve bunun gibi sayamadığımız birçok konuda hareket çok önemlidir. Herkesin hayatında spor ve yürüyüşe daha fazla yer vermesi gerekir” dedi.

Ayda bir kez yaptıkları yürüyüş etkinlikleri ile sağlıklı yaşam için spora dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Özdemir, özellikle farklı illerden katılımının büyük önem arz ettiğini söyledi.

25 kilometrelik alanı zaman zaman şiddetli yağmur ile gelen zorlukları aştıklarını belirten Özdemir, "25 kilometre mesafe bitirdik. Yaklaşık bu 5 saatte bitti. Bizler her hafta pazar günleri sağlıklı yaşam için yürüyüş grubumuzla yürüyüş düzenliyoruz. Bizlere zaman zaman farklı illerden talep geliyor. Biz doğa yürüyüşüne çıkmadan önce keşif yapıyoruz. Bu hafta yaklaşık 50-60 kişilik grubumuzla zorlu parkurlardan geçtik. Hem ilimizin bilinmeyen güzel alanlarını keşif ediyoruz. Hem eğleniyoruz hem de bir araya gelerek çeşitli aktiviteler yapıyoruz" dedi.