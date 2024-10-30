Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus ilçesinde açtığı Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’nden yaklaşık 8 ayda 3 bin 200 kişi faydalandı. Merkezde 16-65 yaş arası her vatandaş fizyoterapi, diyetisyen ve psikolojik destek hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla açtığı merkezlerle dertlerine derman olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 Mart’ta Tarsusluların hizmetine açılan Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi sayesinde vatandaşların yaşam kalitesi artıyor. 16 yaş üstü herkese kapılarını açan merkezde verilen fizyoterapi, diyetisyen ve psikolojik destek hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar, yaşadıkları pozitif değişimlerden son derece memnun kalıyor. 8 Mart 2024 tarihinde hizmet vermeye başlayan merkezden, yaklaşık 8 ayda 3 bin 200 kişi faydalandı.

"Egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz"

Merkezin sorumlusu fizyoterapist Tayfur Çelik, merkezde 16 ile 65 yaş grubu arasındaki vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, "Merkezde kadın erkek ayrımı gözetmeden egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Buraya gelen danışanlarımızla ilk olarak bir ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşmenin uygunluğuna göre de danışanlarımızı ya buradaki hizmetlerden faydalandırıyoruz ya da gerekli hekim veya beslenme yönlendirmesi yapıyoruz. Hafta içi her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz" dedi.

"Ücretsiz hizmet veriyoruz"

Danışanların sağlık ve ihtiyaç durumlarına göre bir çalışma şekli oluşturduklarını ifade eden Çelik, "Hastanın durumuna göre hem ihtiyaç bazlı, hem de seans bazlı çalıştığımız durumlar olabiliyor. Burası bizim farkındalık oluşturma amaçlı açtığımız bir merkez. Çünkü insanlar fizyoterapi, diyetisyen veya psikolog hizmetlerine ulaşabilmek için ya ciddi bir ücret ödemek ya da hastanelerde sıra beklemek zorunda kalıyorlar. Bunun önüne geçmek için ücretsiz hizmet veriyoruz. Merkezimizde şimdiye kadar 3 bin 200 kişiye ulaştık" diye konuştu.

"Merkeze, konumu dolayısıyla vatandaşlar kolayca ulaşabiliyor"

Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın da son zamanlarda oldukça kilo artışı yaşadığını, neredeyse yürüyemeyecek hale geldiği kilo problemi üzerine diyetisyen hizmetinden faydalandığını belirterek, merkezi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Artan sağlık sorunları nedeniyle merkeze başvuran Meral Sak ise insülin, kolesterol, tiroit gibi yüksek olan pek çok değerinin düştüğünü dile getirerek, merkeze, konumu dolayısıyla vatandaşların kolayca ulaşabildiğini kaydetti.

Bel fıtığı, topuk dikeni gibi şikayetleri üzerine merkezdeki fizyoterapist hizmetlerine başvuran Yakup Şahin, ardından diyetisyen hizmetinden de faydalandığını anlattı.