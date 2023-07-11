Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi çerçevesinde Eskişehir Şehir Hastanesi’nde açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Proje çerçevesindeki pilot merkezlerden birisi olan Eskişehir Şehir Hastanesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bu amaçla ‘Yaşamda Kalın, Yaşamı Yeşillendirmek Elimizde’ sloganı ile hastaların tıbbi bakımı için hastaneden eve, evden hastaneye nakli organize edilerek gerekli hizmet koordinasyonu sağlanırken, proje çerçevesinde bir geriatri uzman hekimi, bir aile hekimi uzmanı, bir gerontolog, iki hemşire, bir yaşlı sağlık bakım personeli ve bir tıbbi sekreter bulunuyor. İhtiyaç olması halinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve manevi destek uzmanı da görevlendirilebilirken, Yaş Alma Merkezi’nin açıldığı günden bu yana projeye yaklaşık 350 hasta dahil edildi. Bu 10 günlük süreçte 70 hasta telefonla aranırken, 160 hasta ziyareti yapıldı ve 95 hasta Yaş Alma Merkezi’nde muayene edilirken, 20 hastaya gerontolog tarafından eğitim verildi.

“Yaşam merkezimiz için gerekli ekip ve alt yapıyı hazırladık”

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleriyle ilgili bazı detaylara değindi. Bu projenin artan yaşlı nüfus için oldukça anlamlı ve faydalı olduğunu söyleyen Bildirici, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek amacı ile Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri’nin kurulması planlamıştır. Biz de Eskişehir Şehir Hastanesi olarak bu genelge doğrultusunda yaşam merkezimizi hayata geçirdik. Yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkemizde yaşlılarımız için oldukça anlamlı ve faydalı olan bu projeyle ilgili sayın bakanımıza emekleri için teşekkürlerimizi sunarız. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonu doğrultusunda hastanemizdeki yaşam merkezimiz için gerekli ekip ve alt yapıyı hazırladık. Bu yaşam merkezlerinde 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, tıbbi izlenimin yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan branşlar için sağlık tesisindeki randevularının ayarlanması, sağlık tesisine gelmesi durumunda bireye işlemleri sırasında refakat edilmesi ile kendi imkanları ile sağlık tesisine ulaşamayacak durumda olan 80 yaş ve üstündeki bireylerin sağlık tesisine naklinin koordine edilmesi amaçlamıştır. İlave olarak evde sağlık hizmetleri için yine Sağlık Bakanlığımız tarafından 2 Haziran’da yeni yönetmelik yayınlanmış ve bu yönetmelik ile 80 yaş üstü büyüklerimize kendilerinin de istemeleri halinde evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkanı sağlanmıştır” dedi.

“Yaşam projesi ile yaşlılarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı”

Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Geriatri) Doktoru Yelda Öztürk ise, bazı yaşlı vatandaşların çeşitli nedenlerle yeterli sağlık hizmetine ulaşamadığına dikkat çekti. Bu proje ile 80 yaş ve üstü yaşlıların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

“Geriatrinin amacı yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak hayatını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşlılarda sık görülen hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi ve kalp yetmezliği gibi kronik hastaların takip ve tedavisinin yanı sıra uygunsuz ve çoklu ilaç kullanımının tespit edilip, gerekli ilaç düzenlemelerinin yapılması, beslenme ve iştah durumunun değerlendirilmesi, unutkanlık, depresyon, kemik erimesi, düşme ve kırıklar ile aşılar ve kanser taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma konularında hizmet vermekteyiz. Yaşlılarımız zaman zaman internet ve akıllı telefon kullanım oranlarının düşüklüğü, görme ve işitme problemleri, yalnız yaşama ve sosyal destek eksikliği, yürüme ve denge bozuklukları, hareket kısıtlılıkları ile çoklu kronik hastalıklarının olması gibi nedenlerle yeterli sağlık hizmetine ulaşmakta problemler yaşayabilmektedir. Sürekli yenileri eklenen ilaçların uygunsuz ve yanlış kullanımı, ilaçların yol açtığı yeni yan etkiler ve problemler mevcut durumu daha da kötüleştirmektedir. Sayın bakanımız Fahrettin Koca’nın YAŞAM projesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 80 yaş üstü yaşlılarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmış olup, gerek koruyucu gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinin multidisipliner bir ekip tarafından sunulması hedeflenmiştir. Bu ekipte hekimin planlaması ile hemşire, yaşlı bakım veya sağlık bakım teknikeri, diyestisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, gerontolog, fizyoterapist, ergoterapist, manevi destek personeli ile tıbbi sekreterler sağlık hizmetinin sağlanmasında görev yapmaktadır. Ekibim ve ben genelge doğrultusunda 80 yaş üstü hastalarımıza daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmetini ulaştırmak için yaşam merkezimizdeki yerimizi aldık. Sayın bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliriz.”