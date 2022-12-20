Ziyarette, 10-12 Mart 2023 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Sağlıklı Kentler Birliği’nin 39. Olağan Genel Kurulu için istişarelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sağlıklı Kentler Birliği’nden gelen misafirlerini makamında ağırladı. Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Recep Tekcan ve Sağlıklı Kentler Birliği Genel Koordinatörü Mustafa Sevim, Başkanı Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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