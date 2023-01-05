İnsanoğlunun yeme içme ve barınmadan sonra en temel ihtiyaçları arasında yer alan ısınma sorunun daha sağlıklı ve ekonomik olarak giderilmesi için kalorifer kazanı ve kombilerin rutin bakımlarının önemli olduğu belirtildi. Aydın’da yıllardır faaliyetlerini sürdüren Çetinkaya Teknik Servis’in sahibi Ahmet Çetinkaya bilinçsiz ve bakımı yapılmadan kullanılan kombi ve kaloriferlerin hem ekonomiye de çevreye zarar verdiğini söyledi.

İnsanoğlunun yeme içme ve barınmadan sonra en temel ihtiyaçları arasında yer alan ısınma sorunun daha sağlıklı ve ekonomik olarak giderilmesi için kalorifer kazanı ve kombilerin rutin bakımlarının önemli olduğu belirtildi. Aydın’da yıllardır faaliyetlerini sürdüren Çetinkaya Teknik Servis’in sahibi Ahmet Çetinkaya bilinçsiz ve bakımı yapılmadan kullanılan kombi ve kaloriferlerin hem ekonomiye de çevreye zarar verdiğini söyledi.

Geleneksel ısınma yöntemi soba ile ısınmanın nerdeyse tarih olduğunu ve merkezi kalorifer sistemi ve kombi ile ısınmada da dikkat edilmesi gereken bazı hususların hem ısı verimi hem de ekonomi ve çevrenin korunması bakımından önemli olduğunu kaydeden Ahmet Çetinkaya, zamanında yapılmayan kazan ve kombi bakımının ısınmada maiyeti arttırdığını söyledi. Sağlıklı ve verimli bir ısınma için petek temizliğinin öneminden de söz eden Çetinkaya, “Pek çok kişi bakım maliyetinden kaçarken bilmeden daha yüksek fatura ödüyor” dedi.

Kalorifer kazanları ve kombi ve peteklerin her yıl rutin bakımlarının yapılması gerektiğini kaydeden Ahmet Çetinkaya, rutin bakım yaptırmayanlar daha fazla yakıt tüketerek bilmeden yakıt ısınma maliyetlerini yükseltiyor. Sağlıklı bir ısınma için her yıl kombi ve kazan bakımı yaptırılmasını öneriyoruz. Bu hem güvenlik hem de yaklaşık yüzde 30’a varan tasarruf için çok önemli” diye konuştu.

“500 liradan kaçarken 5 bin lira ödemek zorunda kalıyorlar”

Bazı vatandaşların bakım ücreti ödememek için bakım yaptırmadığını ancak sonrasında yüksek maliyetler ile karşılaşıldığını kaydeden Çetinkaya Teknik Servis’in yetkilisi Ahmet Çetinkaya,, “Pek çok kazan ve kombi rutin bakımı yapılmadığı bozuluyor. Bunun yanında her işte olduğu gibi bu işte de vatandaşlarımızın işinde ehil kişilerle çalışmasını öneriyoruz. Enerji maliyetlerinin günden güne arttığını günümüzde, tasarruflu ve güvenli ısınmak için kimse cihazlarının bakımını ihmal etmesin” diye konuştu.