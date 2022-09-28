Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı’nın son bölümü, Urla’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, sağlıklı iletişimin püf noktaları aktarıldı.

Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı’nın son bölümü, Urla’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, sağlıklı iletişimin püf noktaları aktarıldı.

Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştay’ının kapanışı Urla’da yapıldı. İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan çalıştay, Urla eski tamirhane binasında gerçekleşti. Çalıştayın kapanış konuşmasını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ile İYTE Öğretim Üyesi Dr. Burak Dindaroğlu yaptı. Çalıştay süresince akademisyenler, bilim insanları ve öğretmenler, çeşitli konularda durum değerlendirmesi yaptı. İletişim problemlerinin, kişilerin duygu ve düşüncelerini açıklıkla ifade edememesi ve tarafların birbirinin beklentilerini karşılayamaması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğu konuşulurken, problemlerinin en temel nedenleri arasında kendine güvensizlik, yeteneklerine karşı ebeveyn duyarsızlığı ve öğrencilerin yeterli desteği alamaması, mesleki alan seçimleri konusunda bilgi yetersizliği, öğrencilere aşırı yükleme yapılması gibi konuların olduğu ifade edildi. Çalıştayda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İletişim, insan olmamızın temel vasıflarından birisidir. Bizi diğer varlıklardan ayıran, insan yapan temel hususlardan biridir. Gençlerimiz ülkemizin geleceği ile ilgili çok önemli donanımlarla olduğunu görüyorum. Çok daha ufukları açık ve bilgiye kolay erişe biliyorlar. Daha objektifler, vicdanlı ve merhametliler. Daha güzel bir çağın geldiğini hissediyorum. Sizden üsteki kuşaklarla, öğretmenlerinizle, akranlarınızla daha iyi iletişim sağlamaya yönelik bu program çok isabetli olmuş. Bu programda emeği geçen tüm tarafları tebrik ediyorum” dedi.