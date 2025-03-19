Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin (SHM) hizmetlerinden faydalanmasının artırılması ve kanser tarama oranlarının yükseltilmesine yönelik bir toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, halk sağlığı hizmetleri başkanlığı yöneticileri ve SHM sorumlu hekimleri katıldı. Toplantıda 2024 ve 2025 yılı verileri değerlendirilerek gelecek dönemde yapılması gereken çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Dr. Doğan Bahadır İnan, SHM’lerde sunulan hizmetlerin çok yönlü olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde, risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, sigara bırakma danışmanlığı, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi gibi hizmetler bütüncül bir anlayışla sunulmaktadır. Bunun yanında, hareketli yaşam ve doğru beslenme konularında iyi uygulama örnekleri sunularak sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflenmektedir."

Niğde’de hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşların vaka koordinatörleri aracılığıyla diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist randevusu alabilecekleri ayrıca aile hekimlerine başvurarak dijital entegrasyon aracılığıyla SHM’lerden randevu oluşturabilecekleri ifade edildi.