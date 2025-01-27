Bursa’da 10 ilçede bulunan 13 sağlıklı hayat merkezi, 2024 yılı boyunca başvuran vatandaşlara şifa dağıttı.

Obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların düzenli takibinin yapıldığı ve vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlıklı hayat merkezleri, 2024 yılında vatandaşlar tarafından başvuru yağmuruna tutuldu. Sigarayı bırakmak, psikolojik destek almak, gebelik süreci hakkında bilgi sahibi olmak, kanser taraması yaptırmak isteyen vatandaşlar sağlıklı hayat merkezine başvuruda bulunarak çeşitli hizmetler aldı.

Bursa’da 2024 yılı boyunca sağlıklı hayat merkezlerine bağlı hizmet veren KETEM birimlerinde 72 bin 163 kanser taraması gerçekleştirildi. 24 bin 557 kadına serviks kanserini erken evrede tespit eden smear testi yapılırken, 32 bin 152 kadına da meme kanserine karşı mamografi hizmeti sunuldu. Ayrıca 15 bin 454 vatandaşa kolon kanserini erken teşhis etmeyi sağlayan gaitada gizli kan testi yapıldı.

50 bin vatandaşa beslenme danışmanlığı

Sağlıklı hayat merkezleri obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi çeşitli hastalıklar sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların da tercih ettiği yerler oldu. Geride kalan yılda il genelindeki merkezlerden 49 bin 745 kişi, diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti aldı. 11 bin 426 kişiyle en çok başvuru Osmangazi’de gerçekleşirken; Yıldırım, 10 bin 611 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. Bu ilçeleri 6 bin 661 başvuru ile Nilüfer, 4 bin 854 başvuru ile İnegöl, 4 bin 576 başvuru ile Mudanya ve 4 bin 268 başvuru ile Mustafakemalpaşa ilçeleri izledi.

Çocuklara kapsamlı tarama hizmeti

Sağlıklı hayat merkezleri sadece yetişkinlere yönelik değil çocuklara yönelik hizmetlerde de öne çıkmayı başardı. Merkezlerde görevli personel tarafından okullarda yürütülen işitme taraması programı kapsamında 46 bin 339 çocuğa tarama yapıldı. Ayrıca kaygı, öfke, özgüven eksikliği, travma gibi duygusal ve davranışsal problemleri bulunan 15 bin 256 çocuğa da çocuk gelişim uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti verildi. Merkezlerde 6 bin 175 çocuk ve yetişkine koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulaması yapıldı.

“Amacımız sağlığı korumak”

Sağlıklı hayat merkezlerinde yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, sağlık hizmetleri sunumunun yalnızca tedaviye yönelik değil; halk sağlığını korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaları da kapsadığının altını çizdi. Bu noktada sağlıklı hayat merkezlerinin kritik rol oynadığına dikkat çeken Dr. Yıldırım, “Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmektir. Bunu başardığımız müddetçe toplum sağlığını korur ve tedaviye yönelik hizmetlerde hasta yükünü azaltmış oluruz. Bu merkezlerimizde verilen tüm hizmetler de vatandaşlarımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmak için merkezlerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.