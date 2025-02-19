Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, hamilelikte D vitamini eksikliği bebeklerde bebekler için ciddi risk olduğunu belirterek sadece anne adaylarının değil baba adaylarının da bu konuda bilinçli olması gerektiğini belirtti. Aydın, "D vitamin yetersizliği olan baba adaylarının spermlerinde de gen tahribatları olabiliyor. Bu yüzden sadece anne değil, baba adaylarına da yeterli miktarda D vitamini almalarını öneriyoruz" dedi.

2014 yılında Amerikan Pediatri Dergisi’nde yayınlanan bir makalede otizm ve düşük D vitamini düzeyleri ile ilişki olduğunun açıklandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, özellikle kış aylarında yetersiz güneş ışığı alımının sadece anne-baba adaylarına değil doğacak çocuğun da sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti. Aydın, "D vitamininin, kemik sağlığını korumak için gerekli olmasının yanı sıra, beyin, diğer organ ve dokularda da önemli görevlere sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

"Baba adaylarının da yeterli derecede D vitamini alması önemli"

D vitamin yetersizliği olan baba adaylarının spermlerinde de gen tahribatlarına neden olabileceğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, "Bu yüzden sadece anne değil, baba adaylarına da yeterli miktarda D vitamini almalarını öneriyoruz" dedi.

"Günde en az 15 dakika güneşe çıkın"

Özellikle kış mevsiminde dışarı pek çıkmayan ve masa başında ya da kapalı ortamlarda çalışan anne-baba adaylarına tavsiyelerde bulunan Aydın, "Vücut için yeterli D vitamini seviyesini sağlamak için, D vitamini bulunan besinleri tüketip gün ışığından faydalanabilirsiniz. Çünkü vücudumuz güneş ışığını kullanarak D vitamini üretme yeteneğine sahip olan bir vitamindir. Günde en az 10-15 dakika güneşe çıkılması hem kişilerin sağlığı hem de doğacak bebek için önemli" diye konuştu.